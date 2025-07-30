'Doktorlar' dizisinin yıldızı Gamze Topuz adeta yıllar meydan okuyor

Bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinin yıldızlarından Gamze Topuz, son görüntüsüyle gündem oldu. Yıllar önceki rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncunun değişimi, hayranlarını şaşırttı.

2006-2011 yılları arasında yayınlanan ve başrollerinde Kutsi, Yasemin Özilhan, Aysun Kayacı ve Melike Güner gibi isimlerin yer aldığı Doktorlar dizisi, aradan geçen zamana rağmen konuşulmaya devam ediyor. Bu unutulmaz dizinin kadrosunda yer alan Gamze Topuz, son haliyle adeta "yıllara meydan okuyor" dedirtti.

Sosyal medyada paylaşılan güncel görüntülerinde fit vücudu ve enerjik tarzıyla dikkat çeken Topuz'un 41 yaşında olduğuna ise görenler inanmakta zorlandı. Takipçileri, oyuncunun yıllar içindeki değişimini hayranlıkla yorumladı.

DOKTORLAR'DAN ARKA SOKAKLAR'A UZANAN KARİYER

2004 yılında En İyi Arkadaşım dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atan Gamze Topuz, asıl çıkışını Doktorlar ile yakaladı. Sonrasında Aşk ve Ceza, Türk Malı, Evli ve Öfkeli ve Hayat Bazan Tatlıdır gibi pek çok projede rol aldı. En son 2019 yılında uzun soluklu dizi Arka Sokaklar'da kamera karşısına geçen oyuncu, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürdürüyor.