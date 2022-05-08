Doğum kilolarından kurtulan Kylie Jenner bikinili pozlarını paylaştı

Rap şarkıcısı Travis Scott ile birlikteliğinden 4 yaşında bir kızı olan Kylie Jenner, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.

BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI

Kardashian-Jenner ailesinin öne çıkan isimlerinden olan Kylie Jenner doğumdan sonra hızlıca kilo vermek için harekete geçti. 5 kilo veren Kylie Jenner geçtiğimiz gün güneşlendiği anları paylaştı.

HEDEFİ 18 KİLO

Hedefinde 18 kilo vermek olan Jenner "Sağlıklı ve sabırlı olmaya çalışıyorum. yürüyüş/pilates benim favori kombinasyonum" dedi.

TÖRENE GELİNLİK GİYEREK GELMİŞTİ

Dünyaca ünlü Kylie Jenner moda dünyasının kalbinin attığı Met Gala'ya bir gelinlikle katılmıştı. Kabarık bir gelinlik tercih eden Jenner, ters taktığı şapkasına bir de duvak eklemişti. Ünlü ismin kıyafeti sosyal medyada gündem olmuştu.