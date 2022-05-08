Doğum kilolarından kurtulan Kylie Jenner bikinili pozlarını paylaştı - Haberler

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Doğum kilolarından kurtulan Kylie Jenner bikinili pozlarını paylaştı

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Geçtiğimiz aylarda ikinci çocuğunu kucağına alan dünyaca ünlü şov yıldızı Kylie Jenner, doğum kilolarından kurtulmaya başladı. Jenner 5 kilo verdikten sonra bikinili pozlarını paylaştı.

Rap şarkıcısı Travis Scott ile birlikteliğinden 4 yaşında bir kızı olan Kylie Jenner, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.

Kardashian-Jenner ailesinin öne çıkan isimlerinden olan Kylie Jenner doğumdan sonra hızlıca kilo vermek için harekete geçti. 5 kilo veren Kylie Jenner geçtiğimiz gün güneşlendiği anları paylaştı.

Doğum kilolarından kurtulan Kylie Jenner bikinili pozlarını paylaştı

Hedefinde 18 kilo vermek olan Jenner "Sağlıklı ve sabırlı olmaya çalışıyorum. yürüyüş/pilates benim favori kombinasyonum" dedi.

Doğum kilolarından kurtulan Kylie Jenner bikinili pozlarını paylaştı

Dünyaca ünlü Kylie Jenner moda dünyasının kalbinin attığı Met Gala'ya bir gelinlikle katılmıştı. Kabarık bir gelinlik tercih eden Jenner, ters taktığı şapkasına bir de duvak eklemişti. Ünlü ismin kıyafeti sosyal medyada gündem olmuştu.

Doğum kilolarından kurtulan Kylie Jenner bikinili pozlarını paylaştı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Kylie Jenner, Magazin, Haberler

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