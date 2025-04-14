Doğum için gün sayan Gizem Karaca, karnı burnunda son halini paylaştı

Bir döneme damga vuran dizilerdeki performansıyla adından sıkça söz ettiren Gizem Karaca, oyunculuktaki başarısını bir süredir sakin bir hayatla dengelemeyi tercih ediyor. Kamera karşısındaki güçlü duruşu ve canlandırdığı karakterlerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Karaca, son yıllarda ise gözlerden uzak, dingin bir yaşam sürüyor.

ANNELİK HEYECANI SARDI

2017 yılında Kemal Ekmekçi ile hayatını birleştiren Karaca, evliliğinin ardından İzmir'e taşınarak şehir hayatının karmaşasından uzaklaşmayı seçti. Doğayla iç içe, daha sade bir hayat kuran başarılı oyuncu, şimdi ise ilk kez annelik heyecanı yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyuran Karaca, bu özel süreci büyük bir titizlikle yaşıyor. Bebeğinin cinsiyetini henüz açıklamayan oyuncu, doğumun İzmir'de gerçekleşeceğini ve herhangi bir alternatif yöntem düşünmeden normal doğumu tercih ettiğini belirtti. "Suda doğum ya da farklı teknikler bana uygun gelmedi, her şeyin doğal bir şekilde ilerlemesini istiyorum," ifadelerini kullanmıştı.

"AĞLAMA KRİZİ VAR MESELA"

Şimdilerde yedi aylık hamile olan Gizem Karaca, ise son halini paylaşarak yaşadığı süreçle alakalı bilgi verdi. Hamilelik döneminde girdiği ağlama krizlerini anlatan Gizem Karaca, şu ifadeleri kullandı: "Balığı içine soğan koyarak pişirdikleri için o soğanın çürümüş gibi kokusundan girdiğim ağlama krizi var mesela… Sonra yeni sahiplendiğimiz yavru köpeğin annesinin haberi olmamasını düşünüp günlerce üzüldüğüm ve kafaya taktığım zamanlar. "Sol elim çok karıncalanıyor, sırt ağrılarım felaket" diyen Karaca, "Geceleri güreşe çıkacak gibi yağlanmak sonra da nefes nefes kalmak... 'Ama dünyanın en güzel şeyi Gizem' dedikleri yankılanıyor kulağımda. Bakalım göreceğiz. İnşallah eğlenceli biri olur civciv" dedi.