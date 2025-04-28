Dizi biter bitmez, imajını yeniledi! Son hali takipçilerini şaşırttı

Türkiye'nin ilgiyle izlediği Kızıl Goncalar dizisi, 5 Mayıs 2025 Pazartesi akşamı yayınlanacak 47. bölümüyle final yapmaya hazırlanıyor. Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu ve Erkan Avcı gibi güçlü bir kadroyu bir araya getiren yapım, son haftalarda zirve reytingleri yakalamıştı.

SAKALLARINI KESTİ

Final çekimlerini geçtiğimiz hafta tamamlayan ekipten ilk haber, dizinin "Cüneyd" karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu'ndan geldi. Final kararı duyulur duyulmaz stüdyoya taze bir imajla giren genç oyuncu, omuz hizasında kestirdiği saçları ve yüz hatlarını ortaya çıkaran bakımlı sakallarıyla objektiflere poz verdi.