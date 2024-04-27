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Diyarbakır'da konser veren Sıla, halay performansıyla hayran bıraktı

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Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Diyarbakır sahnesinde Lorke ve Delalım şarkılarını söyleyerek halay çekti.

Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı şarkıcı Sıla Gençoğlu, konser maratonuna devam ediyor. Yeni şarkısı Sek'in heyecanını yaşayan Sıla, dün Diyarbakır'da sahneye çıktı. Sıla, konserindeki halay performansıyla kendine hayran bıraktı.

Sahneye siyah kıyafetiyle çıkan ve başının yarısını şalla kapatan Sıla, peş peşe sevilen şarkılarını seslendirdi. Sıla bir ara Diyarbakır halkı için Lorke ve Delalım şarkılarını söyleyerek halay çekti. Sıla performansıyla kendine hayran bırakırken hayranlarını da konser alanında halay çekerek şarkıcıya eşlik etti. Başarılı sanatçının halay çektiği görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken sevenlerinden de tam not aldı.

Diyarbakır'da konser veren Sıla, halay performansıyla hayran bıraktı

Haberler.com / Aslan Aslan - Magazin

Diyarbakır Müzik Magazin Kültür Sanat Haberler

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