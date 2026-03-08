Disney yıldızı Bella Thorne'dan çarpıcı itiraf: 6 yaşından 14 yaşına kadar istismara uğradım

Bir dönem Disney Channel'da yayınlanan "Shake It Up" dizisiyle tanınan oyuncu Bella Thorne, çocukluk yıllarında yaşadığı cinsel ve fiziksel istismarı kamuoyuyla paylaşarak büyük yankı uyandırmıştı. Ünlü oyuncu, yıllar süren travmatik süreci sosyal medya ve röportajlarında anlatarak çocuk istismarına karşı farkındalık çağrısı yaptı.

"HATIRLADIĞIM İLK GÜNDEN 14 YAŞIMA KADAR"

Bella Thorne, 2018 yılında yaptığı açıklamada çocukluk döneminde hem cinsel hem fiziksel şiddete maruz kaldığını söyledi. Oyuncu, yaşadığı travmayı şu sözlerle dile getirdi:

"Hatırladığım ilk günden 14 yaşıma kadar cinsel ve fiziksel istismara uğradım."

Thorne, korku içinde yaşadığı o yıllarda geceleri kapısını kilitleyip kapının önünde oturduğunu ve kendini korumaya çalıştığını da anlattı.

İSTİSMARIN FAİLİ DİSNEY DEĞİL

Sosyal medyada zaman zaman Disney ile ilgili iddialar gündeme gelse de Bella Thorne, yaptığı bir paylaşımda yaşadığı istismarın Disney ile bağlantılı olmadığını açıkça ifade etti. Oyuncu, istismarın çocukluk döneminde hayatında bulunan bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

HOLLYWOOD'DA ÇOCUK OYUNCULAR TARTIŞMASI

Thorne'un açıklamaları, Hollywood'da çocuk oyuncuların maruz kaldığı baskılar ve istismar iddialarına yönelik tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Oyuncu, yaşadıklarını paylaşarak benzer deneyimler yaşayan kişilere destek olmak istediğini ve istismar mağdurlarının sesini duyurmanın önemli olduğunu vurguladı.