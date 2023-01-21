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DİŞ KLİNİĞİ AÇILIŞINA ÜNLÜ YAĞMURU…

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DİŞ KLİNİĞİ AÇILIŞINA ÜNLÜ YAĞMURU…

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri, İstanbulGroup Dental’in Cadde açılış gecesinde bir araya geldi.

Influencer kliniği olarak da bilinen İstanbul Group Dental Cadde şubesinin açılışını Şahane Cabaret'de muhteşem bir parti ile kutladı.

Geceye ilgi büyüktü, partide Nilsu Berfin Aktaş, Berk Ali Çatal, Nagihan Karadere, Nilsu Yılmaz, Mustafa Açılan, Ozan Orhon, Murat Göçmez gibi ünlü isimler yer alırken Elif Yalçın, Çağla Bozcaada, Öykü Berkan, İrem Çalhan, Mustafa Ak, Gökhan Tevek gibi

influencerlar da katıldı.

Broadway showları ile başlayan gece kliniğin kendi kurmuş olduğu IGD Band grubunun canlı performansı ile devam etti. Ozan Orhon'un da sahneye çıktığı gecede davetliler gösterilerle mest oldu.

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Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Nilsu Berfin Aktaş Nagihan Karadere Ozan Orhon İstanbul Magazin Haberler

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