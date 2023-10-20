'Dilek Taşı' Dizisinde Başrol Oynayan Salih Bademci, Çağatay Ulusoy Hakkında Konuştu

Salih Bademci, 'Terzi'deki partneri Çağatay Ulusoy hakkında konuştu ve onunla çalışmanın güzel olduğunu söyledi. İkili sürekli yemek konuşarak birbirlerini gaza getiriyorlar.

Şimdilerde 'Dilek Taşı' dizisinde başrolü oynayan Salih Bademci, 'Terzi'deki partneri Çağatay Ulusoy hakkında konuştu.

Defne Samyeli'nin YouTube programına konuk olan Bademci, Ulusoy'la ilgili "Onunla çalışmak nasıl?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Çağatay'la çalışmak çok güzel. Onunla çalışmanın tek kötü tarafı sürekli yemek konuşmamız. Ben de onun gibiyim ve birbirimizi gaza getiriyoruz.

Sürekli ne yiyeceğiz öğlen, yemekte ne varmış, bir etçi var oraya mı gitsek diyoruz. Çağatay'ın iyi bir damak tadı var. Kendisi de yapıp yiyor."