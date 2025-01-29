Dilan Polat'ın oturduğu sitede yangın çıktı! O anları saniye saniye kaydetti

Dilan Polat'ın oturduğu sitede çıkan çıktı. Dumanları görünce büyük panik yaşayan Polat, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yangını saniye saniye kayda alan ve o anları sosyal medya hesabında paylaşan Polat, yoğun dumanla kaplanan sitenin güvenliğini arayıp itfaiye çağırmalarını söyledi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından takipçilerini bilgilendiren Dilan Polat, sosyal medyadan "Şükür kimseye bir şey olmadı, Allah korudu" dedi.