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Dilan Polat, hapishaneye astroloğunu çağırıp "Ne zaman çıkarım?" diye sormuş

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Kara para aklamak suçlamasından tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın astroloğunu ziyarete çağırarak cezaevinden ne zaman çıkacağını sorduğu ortaya çıktı. Astroloğu ise Polat'a şubat-mart ayını işaret ederek "Ben dışarıya çıkacağını düşünüyorum" demiş.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kara para aklama, vergi kaçırma ve sanal bahis soruşturması kapsamında mal varlıklarına el konulan Dilan ve Engin Polat çifti, 14 kişiyle birlikte tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti. Sık sık cezaevinden mektup yazarak içerideki durumdan şikayetçi olan Dilan Polat, son olarak esrarengiz ziyaretçisi ile adından söz ettirdi.

ASTROLOĞU SIK SIK ZİYARETİNE GİDİYOR

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, soyadı farklı olan ve belli aralıklarla Dilan Polat'ı ziyaret eden kişinin astroloğu olduğu ortaya çıktı. Üç görüşçü hakkı bulunan Polat'ın bu hakkını astroloğundan yana kullanması dikkat çekti.

NİSAN AYINI İŞARET ETTİ: CEZAEVİNDEN ÇIKABİLİR

Ziyarete gitmediği zamanlarda yıldız falına bakıp avukatları ile Polat'a ilettiğini söyleyen Dilan Polat'ın astroloğu, "Aslında bilmek istediği şey 'Bana ne olacak?' sorusunun cevabı. Dilan'ın para pul umurunda değil. Tek istediği şey özgürlüğü. Maksimum nisan ayına kadar dışarı çıkacağını söyledim. Tabii şubat-mart ayında da çıkabilir. Ben dışarıya çıkacağını düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Magazin

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