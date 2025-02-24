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Dilan Çıtak ile Levent Dörter boşanıyor mu? Çiftin paylaşımları kafa karıştırdı

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Bir süredir babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla konuşulan şarkıcı Dilan Çıtak ile eşi Levent Dörter'in sosyal medya paylaşımları 'Boşanıyorlar mı?' sorusunu gündeme getirdi.

Dilan Çıtak ile eşi Levent Dörter'in arasının bozuk olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Çiftin paylaşımları, boşanacaklarını düşündürürken konuya ilişkin net bir paylaşım henüz gelmedi.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, yıllar sonra babasıyla iletişim kurmaya başlamış ve aralarındaki buzlar erimişti. Bir süre önce tekrar sorun yaşayan baba kız, bir süredir görüşmüyor.

PAYLAŞIMLAR KAFA KARIŞTIRDI

Dilan Çıtak, babasının yanı sıra eşiyle de sorunlar yaşamaya başladı. 2022 yılında nikah masasına oturan çiftin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar, ayrılık iddialarını gündeme getirdi.

"BAZI İNSANLARI KAYBETMENİZ GEREKİR"

Dilan Çıtak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Uyan güzel kız seni yepyeni başlangıçlar bekliyor" ifadelerine yer verdi.

Dilan Çıtak ile Levent Dörter boşanıyor mu? Çiftin paylaşımları kafa karıştırdı

Eşiyle olan fotoğraflarını silen Levent Dörter ise siyah ekrana yazdığı "Sevdiğiniz birini bırakmak yapacağınız en zor şeydir ama aynı zamanda özgürleştiricidir. Bu hayatın birçok acımasız paradoksundan biridir. Kendinizi gerçekten bulmak için bazı insanları kaybetmeniz gerekir" notuyla dikkat çekti.

Dilan Çıtak ile Levent Dörter boşanıyor mu? Çiftin paylaşımları kafa karıştırdı

Çiftten boşanma iddialarına henüz bir yanıt gelmedi.

Dilan Çıtak ile Levent Dörter boşanıyor mu? Çiftin paylaşımları kafa karıştırdı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Karı koca tartışırda küser de barışır da ayrılır da normal bi durum hemen boşanma haberi yapıyorsunuz belki ufak tartıştılar barışırlar bizen ne insanların özel hayatından

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