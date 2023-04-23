Dilan Çiçek Deniz, Mert Yazıcıoğlu'na aşkını ilan etti

Bir süre önce aşk yaşamaya başladığı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile Maldivler'de tatil yapan Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaptı. Tatilde eğlenceli anlar geçiren Deniz, bir manzara fotoğrafı paylaşarak Turgut Uyar'ın en çok sevilen şiirlerinden olan Göğe Bakma Durağı'ndan satırlarını yazdı.

4 yıldır aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu ile ilişkisini noktalayan Mert Yazıcıoğlu, meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini dolu dizgin yaşayan çift, şimdilerde birlikte Maldivler'de tatil yapıyor.

GÖĞE BAKMA DURAĞI'NDAN ŞİİRİNİ PAYLAŞTI

Önceki gün peş peşe tatilinden kareleri paylaşan Dilan Çiçek Deniz, bu sefer de aşka gelerek romantik bir paylaşım yaptı. Manzara fotoğrafı paylaşarak Yazıcıoğlu'na aşkını ilan eden Deniz, Turgut Uyar'ın Göğe Bakma Durağı'ndan "Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum göğe bakalım. Tuttukça güçleniyorum kalabalık oluyorum" satırlarını ekledi.

Öte yandan tatilde eğlenceli anlar yaşayan çift, birlikte fotoğraf paylaşmadı.