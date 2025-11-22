Dilan Çiçek Deniz, eski sevgilisinin yakın dostuyla beraber
Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisi Rafael Cemo Çetin'den ayrıldıktan sonra onun yakın dostu Miro Gerede Erkaya ile ilişki yaşaması, Çetin ailesinde gerilime yol açtı. İddiaya göre Rafael'in kardeşi Orfeo Çetin, Miro'ya saldırdı ve bu olayın ardından iki yakın arkadaşın dostluğu sona erdi.
- Dilan Çiçek Deniz, eski sevgilisi Rafael Cemo Çetin'in yakın dostu Miro Gerede Erkaya ile yeni bir ilişkiye başladı.
- Rafael Cemo Çetin'in kardeşi Orfeo Çetin, Miro Gerede Erkaya'ya saldırıda bulundu.
- Rafael Cemo Çetin ile Miro Gerede Erkaya'nın dostluğunun sona erdiği iddia ediliyor.
'Medcezir', 'Güneşin Kızları', 'Bodrum Masalı' ve 'Çukur' gibi popüler yapımlarda rol alan oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in özel hayatındaki gelişmeler magazin gündemini hareketlendirdi. Deniz, yönetmen ve yapımcı Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile bir yıldır gözlerden uzak mutlu bir ilişki sürdürüyordu ancak çift geçtiğimiz eylülde ayrılmıştı.
EX'İNİN YAKIN DOSTUYLA BERABER
Ayrılığın ardından genç oyuncu, Rafael Cemo Çetin'in yakın dostu Miro Gerede Erkaya ile yeni bir birlikteliğe başladı. Bu ilişkinin ortaya çıkması, Çetin ailesinde gerilime neden oldu.
ÇETİN'İN KARDEŞİ ERKAYA'YA SALDIRDI
İddialara göre Rafael'in kardeşi Orfeo Çetin, Miro Gerede Erkaya'nın yanına giderek saldırıda bulundu. Olayın ardından uzun yıllardır yakın arkadaş olan Rafael Cemo Çetin ile Miro Gerede Erkaya'nın dostluğunun sona erdiği öne sürülüyor.
Taraflardan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, magazin kulislerinde yaşanan gerilimin detayları konuşulmaya devam ediyor.