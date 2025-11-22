Dilan Çiçek Deniz, eski sevgilisinin yakın dostuyla beraber

'Medcezir', 'Güneşin Kızları', 'Bodrum Masalı' ve 'Çukur' gibi popüler yapımlarda rol alan oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in özel hayatındaki gelişmeler magazin gündemini hareketlendirdi. Deniz, yönetmen ve yapımcı Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile bir yıldır gözlerden uzak mutlu bir ilişki sürdürüyordu ancak çift geçtiğimiz eylülde ayrılmıştı.

EX'İNİN YAKIN DOSTUYLA BERABER

Ayrılığın ardından genç oyuncu, Rafael Cemo Çetin'in yakın dostu Miro Gerede Erkaya ile yeni bir birlikteliğe başladı. Bu ilişkinin ortaya çıkması, Çetin ailesinde gerilime neden oldu.

Dilan Çiçek Deniz-Rafael Cemo Çetin

ÇETİN'İN KARDEŞİ ERKAYA'YA SALDIRDI

İddialara göre Rafael'in kardeşi Orfeo Çetin, Miro Gerede Erkaya'nın yanına giderek saldırıda bulundu. Olayın ardından uzun yıllardır yakın arkadaş olan Rafael Cemo Çetin ile Miro Gerede Erkaya'nın dostluğunun sona erdiği öne sürülüyor.

Taraflardan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, magazin kulislerinde yaşanan gerilimin detayları konuşulmaya devam ediyor.