Dilan Çiçek Deniz, eski sevgilisinin yakın dostuyla beraber

Dilan Çiçek Deniz, eski sevgilisinin yakın dostuyla beraber
Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisi Rafael Cemo Çetin'den ayrıldıktan sonra onun yakın dostu Miro Gerede Erkaya ile ilişki yaşaması, Çetin ailesinde gerilime yol açtı. İddiaya göre Rafael'in kardeşi Orfeo Çetin, Miro'ya saldırdı ve bu olayın ardından iki yakın arkadaşın dostluğu sona erdi.

  • Dilan Çiçek Deniz, eski sevgilisi Rafael Cemo Çetin'in yakın dostu Miro Gerede Erkaya ile yeni bir ilişkiye başladı.
  • Rafael Cemo Çetin'in kardeşi Orfeo Çetin, Miro Gerede Erkaya'ya saldırıda bulundu.
  • Rafael Cemo Çetin ile Miro Gerede Erkaya'nın dostluğunun sona erdiği iddia ediliyor.

'Medcezir', 'Güneşin Kızları', 'Bodrum Masalı' ve 'Çukur' gibi popüler yapımlarda rol alan oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in özel hayatındaki gelişmeler magazin gündemini hareketlendirdi. Deniz, yönetmen ve yapımcı Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile bir yıldır gözlerden uzak mutlu bir ilişki sürdürüyordu ancak çift geçtiğimiz eylülde ayrılmıştı.

EX'İNİN YAKIN DOSTUYLA BERABER

Ayrılığın ardından genç oyuncu, Rafael Cemo Çetin'in yakın dostu Miro Gerede Erkaya ile yeni bir birlikteliğe başladı. Bu ilişkinin ortaya çıkması, Çetin ailesinde gerilime neden oldu.

Dilan Çiçek Deniz, eski sevgilisinin yakın dostuyla beraberDilan Çiçek Deniz-Rafael Cemo Çetin

ÇETİN'İN KARDEŞİ ERKAYA'YA SALDIRDI

İddialara göre Rafael'in kardeşi Orfeo Çetin, Miro Gerede Erkaya'nın yanına giderek saldırıda bulundu. Olayın ardından uzun yıllardır yakın arkadaş olan Rafael Cemo Çetin ile Miro Gerede Erkaya'nın dostluğunun sona erdiği öne sürülüyor.

Dilan Çiçek Deniz, eski sevgilisinin yakın dostuyla beraber

Taraflardan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, magazin kulislerinde yaşanan gerilimin detayları konuşulmaya devam ediyor.

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıRIZGAR:

Harika bir haber. Fakir zengin oldu. Ey Allah'ım saçma sapan haberler. Bize ne kardeşim ne bk yiyorlarsa.

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKardan Adam:

SIZIN YAPACAGINIZ HABERI 8iKiYiM

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıselcuk_karasal:

hayır o benimle beraber

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBandorma:

Bu kadında aşk yaşamayı seviyor :)

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

yabancı adamdan ne zaman ayrıldı bununla ne zaman sevgili olup ayrıldı yenisini ne zaman buldu yetişemiyoruz valla bu ne hız aşk meşk demeyin öf ne aşkı her gördüğüne aşık mı olur insan

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
