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Didem Soydan'dan itiraf: Beni aldatan sevgilimden intikam almak için başka biriyle ilişkiye girdim

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Didem Soydan, 3 yıllık ilişkisinde aldatıldığını öğrenince eski sevgilisiyle ilişkiye girerek intikam aldığını söyledi. Soydan, kendisini aldatan sevgilisine bu durumu söyleyerek ilişkisini bitirdiğini de belirtti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Didem Soydan, Mirgün Cabas'ın programında kendisini aldatan sevgilisinden intikam almak için başka biriyle ilişkiye girdiğini itiraf etti.

"3 YILLIK İLİŞKİMDE ALDATILDIĞIMI ÖĞRENDİM"

Kendisini aldatan sevgilisinden nasıl intikam aldığından bahseden ünlü manken, şunları söyledi: "İlişkimizin bitmek üzere olan zamanı artık böyle 2 buçuk 3 senenin sonunda. Ben fark ettim ki aldatılıyorum hissettim ve en sonunda da bana bunun teyidi geldi yani geldiği gibi konuşacağım kendisiyle. Kendisinin de bir seti var ama bu kişi oyuncu değil."

"BAŞKASIYLA İLİŞKİYE GİREREK İNTİKAM ALDIM"

"Eskilerden görüştüğüm bir f..bodyim var ama ilişki esnasında değil, zaten zırt diye arayabileceğiniz biri, onu aradım ve onunla görüştüm hemen o zayıf şeyi yaşattım kendime şimdi olsa yapmam. Kendi kafanda eşitledim durumu. Geldi ve kendisine ben şu anda o kişinin adını söyledim onunla ilişkiye girmekten geliyorum ve seninle de bu ilişkiyi bitirmek istiyorum. Sen bunu da bil, ben şu an birisiyle ilişkiye girdim. Bu ilişki bitmiştir galiba böyle bir intikam aldım. O kişi dondu o kadar büyük bir şok anıydı ki beni aldattığını biliyorum diyerek intikam aldım."

Didem Soydan'dan itiraf: Beni aldatan sevgilimden intikam almak için başka biriyle ilişkiye girdim

Didem Soydan'dan itiraf: Beni aldatan sevgilimden intikam almak için başka biriyle ilişkiye girdim

Didem Soydan'dan itiraf: Beni aldatan sevgilimden intikam almak için başka biriyle ilişkiye girdim

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Didem Soydan Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (13)

Sertaç Şahin:

Ne hale geldik ya kadının anlattığı sanki normal bişey miş gibi anlatabiliyor bunlardan sanatçı olacak vay halimize

61
2
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Umut Yağcı:

Adamın çok umrundaydın ??

60
1
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Ali Korkmaz:

Ülkenin ahlakını hep bu ve bunun gibiler bozuyor ve gençlerimizde bu gibi insanları dinliyor izliyor okuyor örnek alıyor.YAZIK !!!

50
2
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AbdulMetin:

Büyük marifet, yaradanı aldatamazsınız...

47
3
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FUAT SÖYLER:

Fakir yaparsa zina, zengin ve ünlü yaparsa aldatma...

33
1
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Alperen:

Barı iyi dizdimi bütün boşlukları doldurdumu onuda yazsaydın.

28
1
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Tolga Babacan:

Masallah kizim Iyi aile cocugu oldugunu ispatladin

26
0
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FUAT SÖYLER:

Fakir yaparsa zina .Zengin ve ünlü yaparsa aldatma,çapkınlık...

13
0
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uğur yeni:

Artık midemiz bulanıyor sizin gibilerinden eskidende böylemiydi bilmiyorum nereye gidiyoruz gelen felaketler az bile bize beş toplum kendi helakını kendi yapar

12
0
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Mark Kolçak:

İlişki yani kendilerini biri birine sürmüşler ? Elbisesiz olarak ? Bence böyle şeyler yapmak yerine.. daha önemli konuları düşünmeliyiz. Mesela yemek.. ev.. geçim.. gibi şeyleri düşünmeliyiz.

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