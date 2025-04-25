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Didem Soydan'dan aşk iddialarına net yanıt: Dostlarımla beni sevgili yazmayın!

Didem Soydan'dan aşk iddialarına net yanıt: Dostlarımla beni sevgili yazmayın!
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Modellik kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemde kalan Didem Soydan, iş insanı Emir Hacısüleymanoğlu ile aşk yaşadığı iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı net açıklamayla son noktayı koydu: Uzun zamandır müzmin bir bekarım, hâlâ da öyleyim!

Ünlü model Didem Soydan, modellik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Bu kez adını magazin gündemine taşıyan ise yeni bir aşk iddiası oldu. Kulislerde konuşulanlara göre Soydan'ın bir süredir iş insanı Emir Hacısüleymanoğlu ile romantik bir ilişki yaşadığı öne sürüldü. Hatta ikilinin birlikte Londra'ya gittiği bile iddialar arasında yer aldı. Bu söylentiler kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Didem Soydan'dan aşk iddialarına net yanıt: 'Dostlarımla beni sevgili yazmayın!'

YALANLADI

Ancak 41 yaşındaki güzel model, hakkında çıkan haberleri daha fazla sessiz kalmayarak kendi sosyal medya hesabından yalanladı. Takipçileriyle paylaştığı açıklamada şu sözlere yer verdi: "Ben, uzun zamandır müzmin bir bekarım. Hâlâ da öyleyim. Haber değerim olduğunu anlıyorum ama dostlarımla beni sevgili yazmayın." Soydan'ın bu açıklamasıyla, adı aşk dedikodularına karışan Hacısüleymanoğlu ile ilgili söylentiler de rafa kalkmış oldu.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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