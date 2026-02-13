Haberler

Didem Ceran, yüz estetiği sonrası 19 gündür banyo yapmadığını açıkladı

Güncelleme:
Survivor yarışmacısı Didem Ceran, Güney Kore'de yaptırdığı estetik operasyonların ardından iyileşme sürecini paylaşmaya devam ediyor. Ceran, operasyon sonrası 19 gün boyunca banyo yapmadığını açıklayarak ilk banyosunu yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

  • Didem Ceran yüz estetiği sonrası 19 gün banyo yapmadığını açıkladı.
  • Didem Ceran yüz estetiği sonrası ilk kez banyo yaptığını ve tek başına saçlarını yıkadığını belirtti.
  • Didem Ceran yüz estetiği operasyonunu gerçekleştiren doktoru sanatçı olarak nitelendirdi.

2011 yılında Survivor yarışmasına katılan Didem Ceran paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. İyileşme sürecinin hızından memnun olduğunu belirten Ceran, "Bugün ilk kez banyo yaptım. Bebeksiyim, iyileşme hızım çok iyi. Tek başıma saçlarımı yıkadım. Enerjim birden bire değişti, üzerimdeki kötü enerji gitti" ifadelerini kullandı.

Yüzündeki değişimle ilgili de konuşan Ceran, operasyonu gerçekleştiren doktor için "Bu nasıl güzel sanat… Şimdi bu doktor sanatçı değil mi?" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Didem Ceran 2011 yılında Survivor'a katılmıştı. 2011 yılında Survivor kadrosunda birbirinden renkli isimler vardı. İşte o kadro...

Gönüllüler

Taner Tolga Tarlacı (Üçüncü)

Taçmin Tümer (Dördüncü)

Tevfik Egeli (Altıncı)

Ceyda Okandan

Gökhan Albayrak

Vedat Behar

Didem Ceran

Ünlüler

Derya Büyükuncu (Şampiyon)

Nihat Doğan (İkinci)

Özge Ulusoy (Beşinci)

Ebru Destan

Asena Çakmak

Pascal Nouma

Zeynep Tunuslu

Hakan Kanburoğlu
Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor

Son karar verildi! Real Madrid'de Arda Güler'e yeni rol

Trump'ın 'Hakkında konuşmam yasak' dediği gizli silah: Discombobulator

Hayatını kaybeden oyuncunun gençlik yıllarından görüntüleri ortaya çıktı

Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor

Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi

Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret

