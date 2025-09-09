Derin Talu'yu havalimanında bikinili görenler gözlerine inanamadı

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Derin Talu, bu kez tatil dönüşü çektiği bir videoyla dikkatleri üzerine çekti. Havalimanına bikini ve pareosuyla gelen Talu, üstünü değiştirmeyi unuttuğunu söyledi.

"HAVALİMANINDA ŞU ŞEKİLDEYİM"

Genç isim, paylaştığı videoda "Arkadaşlar üstümü değiştirmeyi unuttum. Havalimanında şu şekildeyim. Ve yine de metal dedektöründen geçerken ötüyorum" ifadelerini kullandı.

"BU NASIL RAHATLIK?"

Talu'nun bu görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar "Bu nasıl rahatlık?", "Gerçekten unutmak mı?" yorumları yaptı.