Haberler

Derin Talu'yu havalimanında bikinili görenler gözlerine inanamadı

Derin Talu'yu havalimanında bikinili görenler gözlerine inanamadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Derin Talu'yu havalimanında bikinili görenler gözlerine inanamadı
Haber Videosu

Derin Talu, tatil dönüşü bikini ve pareosuyla havalimanına gittiği anları sosyal medyadan paylaştı. "Üstümü değiştirmeyi unuttum" diyen Talu'nun videosu gündem olurken, sosyal medyada "Bu nasıl rahatlık?" yorumları yapıldı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Derin Talu, bu kez tatil dönüşü çektiği bir videoyla dikkatleri üzerine çekti. Havalimanına bikini ve pareosuyla gelen Talu, üstünü değiştirmeyi unuttuğunu söyledi.

"HAVALİMANINDA ŞU ŞEKİLDEYİM"

Genç isim, paylaştığı videoda "Arkadaşlar üstümü değiştirmeyi unuttum. Havalimanında şu şekildeyim. Ve yine de metal dedektöründen geçerken ötüyorum" ifadelerini kullandı.

Derin Talu'yu havalimanında bikinili görenler gözlerine inanamadı

"BU NASIL RAHATLIK?"

Talu'nun bu görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar "Bu nasıl rahatlık?", "Gerçekten unutmak mı?" yorumları yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
AK Partili Rümeysa Kadak, Oxford'un yeni reklam yüzü oldu

AK Partili isim Oxford Üniversitesi'nin yeni reklam yüzü oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın inkar ettiği Epstein mektubu ortaya çıktı! Kendi eliyle kadın silueti çizmiş

Trump'ın Epstein'a mektubu ortaya çıktı! Çizdiği şey başını yakacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.