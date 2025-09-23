Derin Talu isyan etti: Sütyen alamıyorum

Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızı olarak magazin dünyasında yakından tanınan Derin Talu, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 22 yaşındaki Talu, bu kez alışverişte yaşadığı beden sorunlarını gündeme taşıdı.

Katıldığı YouTube programında modacı Raşit Bağzıbağlı'nın konuğu olan Derin Talu, giyim alışverişiyle ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalarla dikkat çekti.Talu, ergenlik döneminde göğüslerinin daha büyük görünmesini istediğini, bu nedenle push-up sütyenlere ilgi duyduğunu ancak artık hiçbir kıyafetin kendisine tam olarak uymadığını anlattı. Küçük beden ürünleri giyemediğini, medium bedenlerde de rahat etmediğini belirten Talu, sütyen alışverişinde de benzer sıkıntılar yaşadığını ifade etti.

"HİÇBİR ŞEY OLMUYOR"

Talu şu ifadeleri kullandı, "Ergenliğimde push-up sütyen takmak isterdim, göğüslerim daha büyük görünsün isterdim. Ama şu anki yaşımda, şu anki vücudumda sütyen alamıyorum, üst alamıyorum; hiçbir şey olmuyor ya da iyi durmuyor. Small giyemiyorum, medium belki… Sütyen de yok"

Programdaki açıklamaları sonrası kişisel sosyal medya hesabında da aynı konuya değinen genç isim, alışveriş sırasında karşılaştığı kalıp sorunlarının kendisini zorladığını ifade etti. Açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Talu'nun sözleri bazı kullanıcılar tarafından samimi ve cesur bulunurken, bazı takipçileri ise durumu alaycı bir dille eleştirdi. "Dert dediğin böyle olur" gibi yorumlarla tepki gösteren bazı kullanıcılar, Talu'nun açıklamalarını "abartılı" bulduklarını belirtti.

Derin Talu, daha önce de sosyal medyada cesur paylaşımları ve yorumlarıyla sık sık gündeme gelmişti.