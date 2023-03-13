Depremzedelerle ilgili konuşan Ece Erken, gözyaşlarına hakim olamadı

Eşinin vefatından sonra zor günler geçiren Ece Erken, önceki akşam katıldığı ödül töreninde gözyaşlarına hakim olamadı. Depremzedelerle ilgili konuşmakta zorlanan Erken, "Çağrılara cevap veremedik, o çok içime oturdu. Benim de bir evladım var. Orada olamadığım için çok üzgünüm" diyerek röportajı yarıda kesmek zorunda kaldı.

Geçtiğimiz sene eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken, zor günleri geride bırakmaya başladı. Paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Erken, önceki gün bir ödül törenine katıldı. Depremzedeler için yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Erken, depremzedelerle ilgili konuştu.

"ÇAĞRILARA CEVAP VEREMEDİK, İÇİME OTURDU"

Katıldığı ödül töreninde ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet ederken depremzedelerle ilgili konuşan Ece Erken duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan Erken, "Elimizden geleni ne kadar istesek de yapamayız zaten. Dolayısıyla konuşunca sinirim bozuluyor ve üzülüyorum. Çağrılara cevap veremedik, o çok içime oturdu. Benim de bir evladım var. Orada olamadığım için çok üzgünüm" diyerek röportajı yarıda kesti.