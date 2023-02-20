Depremde vefat eden çocuklar için enkaza balon bağlandı, Ebru Gündeş görüntüye sessiz kalmadı: Yüreğimize oturdu

Depremde hayatını kaybeden çocuklar için bir enkaza balon bağlandığını gören şarkıcı Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yüreğimize bir şey oturdu ve kalkması imkansız. Ne nefes alabiliriz ne de böyle bir acıyı unutabiliriz" dedi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler, 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Depremde etkilenen illerin başında gelen Hatay da çok sayıda bina yıkıldı ve binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Hatay'da depremle birlikte yıkılan binalardan biri de anaokulu olarak kullanılan yapı oldu. Anaokulunun enkazına, hayatını kaybeden minikler için balonlar asıldı. Gördüğü görüntüye sessiz kalamayan Ebru Gündeş ise sosyal medya hesabından üzüntüsünü paylaştı.

"NE RAHAT NEFES ALABİLİRİZ NE DE UNUTABİLİRİZ"

Çocukları temsil etmesi için balon bağlandığını gören Ebru Gündeş, Instagram hesabından videoyu yayınlayarak "Yüreğimize bir şey oturdu ve kalkması imkansız. Ne rahat nefes alabiliriz artık ne de böyle bir acıyı unutabiliriz. Unutmayacağız da..." notunu yazdı.