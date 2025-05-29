Denizli'nin Parlayan Yıldızları Yarışması Sonrası Ziyaret

Denizli'nin Parlayan Yıldızları Yarışması Sonrası Ziyaret
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Denizli'de düzenlenen 'Denizli'nin Parlayan Yıldızları' yarışmasında dereceye giren yarışmacılar, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği'ni ziyaret etti. Başkan Erbeği, bu tür organizasyonların il ve sektör için önemini vurguladı.

Denizli'de düzenlenen ve bir çok ilden gelen yarışmacıların katılımı ile gerçekleşen "Denizli'nin Parlayan Yıldızları" yarışmasında, dereceye giren yarışmacılar, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği ziyaret etti.

"Denizli'nin Parlayan Yıldızları" yarışmasında türban kategorisi birincisi Nurcan Kösehan ve Makyaj kategorisinde üçüncü olan Sevim Alkış, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği'ni makamında ziyaret etti. Ziyarete yarışma tertip sorumlusu Feriha Dayıbaşı, DESOB Yönetim Kurulu üyesi Neriman Ceylan Sarısoy ve yarışmacıların aileleri katıldı.

Bu tür organizasyonların ve yarışmaların önemine değinen Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, "Hem ilimizin tanıtılması hem de meslek için güzel yarışın olmasından dolayı bu organizasyonlar çok değerlidir. Ülkemizin birçok ilinden bölgesinden gelen yarışmacıları, jüri üyelerini ağırlamak ve şehrimizi tanıtmaktan onur duyduk. Ayrıca meslek bu yarışlar ile hem yeni gelişmelerin takip edilmesi hemd e sektör içindeki tatlı rekabet sektörün gelişmesine büyük önem vermektedir. Emeği geçenlere, katılımcılara, destek olan herkese teşekkür ederiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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