Denizli Gazeteciler Cemiyeti Önceki Başkanının Kızı Evlendi

Denizli Gazeteciler Cemiyeti önceki dönem başkanlarından Ümit Varol'un kızı Kübranur Varol, işadamı Arif Yaşa'nın oğlu Umut Baran Yaşa ile dünya evine girdi. Genç çiftin gerçekleştirilen nikah töreni, Denizli protokolü ve basın camiasını bir araya getirdi.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti önceki dönem başkanlarından Ümit Varol'un kızı Kübranur Varol, işadamı Arif Yaşa'nın oğlu Umut Baran Yaşa ile dünya evine girdi. Genç çiftin gerçekleştirilen nikah töreni, Denizli protokolü ve basın camiasını bir araya getirdi.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti önceki dönem başkanlarından gazeteci Ümit Varol'un kızı Kübranur Varol, hayatını İş İnsanı Arif Yaşa'nın oğlu Umut Baran Yaşa ile birleştirdi. Ümit-Elif Varol ve Arif- Safiye Yaşa'nın davetlileri kapıda karşıladığı nikah törenine Denizli milletvekili Şahin Tin, Sema Silkin Ün ve Şeref Arpacı, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli'de görev yapan ulusal ve yerel basın kuruluşlarının temsilcileriyle ailelerin yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.

Denizli protokolü, siyaset, iş dünyası ve basın camiasını bir araya getiren nikah töreninde Kübranur ve Umut Baran çiftin şahitliklerini Denizli protokolü gerçekleştirdi. Dünya evine giren Kübranur-Umut Baran Yaşa çifti tebrikleri kabul ederek, mutlu anlarına tanıklık eden davetlilere teşekkür etti. - DENİZLİ