Haberler

Denizli'de Düğün Töreninde Rengarenk Anlar

Denizli'de Düğün Töreninde Rengarenk Anlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Güney ilçesinde gerçekleştirilen düğün töreninde damadın arkadaşları, gelin alma töreni sonrası damadı geleneksel bir şekilde eğlendirerek, ilginç anlar yaşattı.

Denizli'nin Güney ilçesinde düzenlenen düğün töreni renkli anlara sahne oldu. Gelin alma töreninin ardından damadın arkadaşları, damada iş makinasını yağlatarak eğlendiler.

Denizli'nin Güney ilçesinde düzenlenen düğün töreni renkli anlara sahne oldu. Gelin alma töreninin ardından gelini alarak, oğlan evine gelen gençler, damadın evine girmesine fırsat vermeden üzerine basma pantolon giydirdiler. Evin önünde bulunan kepçeyi yağlamasını isteyen gençler damada gres pompası vererek iş makinasının yağlanmasını istediler. Gençlerin isteğini kırmayan damat Mert Fidan, her gün yaptığı işi bu kez en mutlu gününde gerçekleştirdi. Düğün töreninde Mert ve Şermin çifti yakınları ile gönüllerince eğlenirken, ortaya çıkan güzel görüntüler cep telefonlarına kaydedildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
Trump'tan Katar'ı vuran Netanyahu'ya çok sert uyarı

Netanyahu ülkenin başkentini vurdu, Trump sinirden köpürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızılcık Şerbeti bitiyor mu? Yapımcıdan resmi açıklama geldi

Kızılcık Şerbeti'nin fişi çekiliyor mu? Yapımcıdan açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.