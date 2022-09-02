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Deniz Seki konserinde photoshop'u abarttı! Gerçek haliyle alakası yok, işte gerçek hali

Magazin Haberleri

Son dönemde değişimiyle gündeme gelen Deniz Seki photoshop kurbanı oldu. 30 Ağustos'taki Manisa konserinden pozlarını paylaşan Seki'nin gerçek hali Manisa Büyükşehir Belediyesi aynı fotoğrafı paylaşınca ortaya çıktı.

Verdiği kilolardan sonra büyük bir değişim geçiren şarkıcı Deniz Seki, 3, Ağustos'ta Manisa'da konser verdi. Sahnede çekilen karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Deniz Seki kullanıcıların diline düştü.

HİLESİ ANLAŞILDI

Fotoğraflarına yaptığı filtrelerle sık sık eleştirilerin hedefi olan Seki, yine fotoğraflarına photoshop uyguladı. Ancak şarkıcının hilesi çok geçmeden anlaşıldı.

Deniz Seki konserinde Photoshopu abarttı! Gerçek haliyle alakası yok, işte gerçek hali

GERÇEK HALİ ORTAYA ÇIKTI

Deniz Seki'nin pozlarının aynısını Manisa Büyükşehir Belediyesi de paylaşınca şarkıcının gerçek hali ortaya çıktı. Filtrenin dozunu kaçıran Seki, eleştirilmekten kurtulamadı. İşte Seki'nin gerçek hali;

Deniz Seki konserinde Photoshopu abarttı! Gerçek haliyle alakası yok, işte gerçek hali

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Deniz Seki Photoshop Magazin Haberler

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