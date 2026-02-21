Haberler

Deniz Çakır'dan dizi sektörüne sitem: Haksızlık bu

Deniz Çakır'dan dizi sektörüne sitem: Haksızlık bu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü oyuncu Deniz Çakır, dizilerdeki yaş farkı tartışmalarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Kadınların raf ömrü varmış gibi davranılıyor" sözleriyle sektöre eleştiri yöneltti.

Son dönemde televizyon dünyasında partnerler arasındaki yaş farkı yeniden gündeme gelmişti. Özellikle Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun aynı projede partner olması sonrası aralarındaki 23 yaş farkı tartışma yaratmıştı.

Benzer şekilde Murat Yıldırım ile Cemre Baysel'in arasındaki yaklaşık 20 yaş farkı da eleştirilmişti.

Deniz Çakır'dan dizi sektörüne sitem: Haksızlık bu

'HAKSIZLIK BU'

Konuya dair konuşan Deniz Çakır ise meseleyi farklı bir açıdan değerlendirdi. Ünlü oyuncu, kadın ve erkek oyuncular arasındaki yaş algısına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Kadının küçük, erkeğin büyük olduğu rollere rastlıyoruz. Olmaz diye bir şey yok. Hayatta olduğu gibi dizide de olabilir. Kadınların raf ömrü var gibi bakılıyor. Erkekler aynı kalıyor, yandaki kadınlar güncelleniyor. Haksızlık bu. Yeni bir şey değil, düşünerek mesai harcayacağım bir konu değil."

Deniz Çakır'dan dizi sektörüne sitem: Haksızlık bu

Çakır'ın sözleri, sektörde uzun süredir tartışılan "çifte standart" meselesini yeniden gündeme taşıdı.

Hakan Kanburoğlu
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi

İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?

Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?
Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı

Ünlü oyuncuyu zorlayan sahne! Defalarca denedi, sonunda dayanamadı
Görüntü Türkiye'den! Sabah bu manzaraya uyandılar

Görüntü Türkiye'den! Sabah bu esrarengiz manzaraya uyandılar
İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi

İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi
Otobüste köpekli yolcu krizi! 'Savcıyım, polis benim emrimde' deyip tehditler yağdırdı

"Polis benim emrimde" deyip otobüste tehditler yağdırdı
Göksel yeni imajıyla Sophia Loren'e benzetildi

Yeni imajı Hollywood sinemasının en büyük kadın yıldızına benzetildi