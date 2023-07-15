Aşk Taktikleri 2 filminin başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız, karavanda dans etti. Dansa olan ilgisiyle sık sık adından söz ettiren Özdemir ve partnerinin dansı takipçilerinden de tam not aldı.

Oğuzhan Koç ile biten evliliği ve projeleriyle sık sık adından söz ettiren Demet Özdemir, Netflix'te yayınlanan Aşk Taktikleri 2 filmindeki rol arkadaşı Şükrü Özyıldız ile karavanda dans etti.

SETTEKİ EĞLENCELİ ANLARI PAYLAŞTI

Dans olan ilgisiyle bilinen Demet Özdemir, Instagram hesabından "Bilen bilir" notuyla setteki hallerini paylaştı. Oyuncunun paylaşımının arasında en dikkat çekenlerin başında ise partneri Şükrü Özyıldız'la dans ettiği video geldi. Oyuncuların dansı kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlayınca takipçilerinden "Çok yakışıyorlar" yorumları aldı.

FİLM YAYINLANDI

Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız'ın başrollerinde yer aldığı "Aşk Taktikleri 2" filmi, dün izleyiciyle buluştu. Filmin oyuncu kadrosunda Atakan Çelik, Hande Yılmaz ve Deniz Baydar'ın yanı sıra Melisa Döngel, Ceyhun Mengiroğlu, Bora Akkaş, İpek Tuzcuoğlu, Kerem Atabeyoğlu ve Ümit Erdim gibi ünlü isimler de yer alıyor.