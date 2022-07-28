Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un öpüşme sahneleri Dünyayla Benim Aramda dizisinin fragmanına damga vurdu

Disney Plus'ın ikinci orijinal dizisi Dünyayla Benim Aramda'dan ilk fragman yayınlandı. Başrollerini Demet Özdemir ile Buğra Gülsoy'un paylaştığı dizideki kareler de dikkat çekti.

SAHNELER DİKKAT ÇEKTİ

Yapımını MF Yapım'ın üstlendiği dizinin kadrosunda Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger, İbrahim Selim, Melisa Döngel, Ali Yoğurtçuoğlu ve Zerrin Tekindor gibi isimler yer alıyor. Yayınlanan fragmana ise Özdemir ve Gülsoy'un art arda yayınlanan öpüşme sahneleri damga vurdu. Art arda yayınlanan sahnelerde ikilinin küvetteki anları da dikkatlerden kaçmadı.

DİZİNİN KONUSU NE?

Dizide büyük bir tutkuyla başlayan fakat zamanla aralarındaki bu büyük aşkın artık eskisi gibi olmadığını fark eden bir kadının ilişkisini kurtarmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve beraberinde yaşananları bağlılık kavramı üzerinden ele alıyor.