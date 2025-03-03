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Demet Özdemir'in yeni dizisinden bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklatıyor

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Çağatay Ulusoy ile birlikte 'Eşref Rüya' dizisinde rol alan Demet Özdemir, Nisan karakterine hayat vereceği diziden bölüm başı 1.5 milyon TL kazanacak.

Kanal D'nin heyecanla beklenen yeni dizisi 'Eşref Rüya'nın fragmanı, Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in hayranları tarafından paylaşım rekoru kırdı. Merakla beklenen dizi gündemdeyken başrollerin alacakları ücretler de araştırılıyordu. Özdemir'in büyük bir merakla beklenen diziden bölüm bölüm başı 1.5 milyon TL alacağı öğrenildi.

DİZİNİN KONUSU

Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref'i canlandırırken, Demet Özdemir ise Rüya'dan sonra Eşref'in kalbini ilk defa attıran genç müzisyen Nisan rolü ile izleyiciyle buluşacak. Eşref ve Nisan'ın hikayesi izleyicilerin kalplerine dokunacak, yıllar sonra özlenen bir aşk hikayesini ekrana getirecek. Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri... Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var oluyor. Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref'in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecek.

Demet Özdemir'in yeni dizisinden alacağı ücret dudak uçuklatıyor

ÖZLENEN BİR AŞK HİKAYESİ

Yapımını sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B'in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan, dünyası ve hikayesi ile ekranda fırtınalar estirecek 'Eşref Rüya', özlenen bir aşk hikayesiyle ekrana gelecek.

EŞREF RÜYA KADROSU

Eşref Rüya'nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

Demet Özdemir'in yeni dizisinden bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklatıyor
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıKartal Doğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı çok fazla değil mi la CHP'li güruh !

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Haber YorumlarıBurak:

hayat senin aak

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Haber Yorumlarısarioglanli38:

altindan olsa o kadar etmez

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Haber YorumlarıSer_hat:

Oha be drıpssss.

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Haber YorumlarıBurak Özbilir:

Çağatayın sezonluk manitası belli oldu. Aslanım benim büyük vurgun diye buna derim :D:D

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