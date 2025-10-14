Demet Özdemir'in ışıltılı Cannes kombininin fiyatı ortaya çıktı

Eşref Rüya dizisindeki performanslarıyla büyük beğeni toplayan Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy, dizinin tanıtımı için katıldıkları Mipcom 2025 etkinliğinde adeta Cannes'ı büyüledi. İkilinin kırmızı halıdaki zarafeti, uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Özdemir tercih ettiği kombiniyle gözleri üzerine çekti.

CANNES'DA TÜRK DİZİ RÜZGÂRI

Son dönemin en çok izlenen yapımlarından Eşref Rüya, Cannes'daki Mipcom 2025 fuarında Türkiye'yi temsil etti. Dizinin başrolleri Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, kırmızı halıdaki enerjileri ve uyumlarıyla dikkatleri üzerlerine çekti. Ulusoy'un hayat verdiği Eşref Tek karakteri dizideki güçlü hikâyesiyle öne çıkarken, Özdemir'le olan sahne uyumu da izleyiciler tarafından "ekran büyüsü" olarak nitelendiriliyor.

Etkinlik kapsamında basın mensuplarına poz veren ünlü oyuncular, şık ve uyumlu tarzlarıyla geceye damga vurdu. Özdemir'in zarif duruşu ve sade ama etkileyici stili, davetlilerden tam not alırken; Ulusoy'un klasik ve karizmatik görünümü kırmızı halıda kusursuz bir tamamlayıcılık yarattı.

DEMET ÖZDEMİR'DEN 357 BİN TL'LİK GÖZ KAMAŞTIRAN ZARAFET

Demet Özdemir'in Cannes'daki kırmızı halı için tercih ettiği siyah ve bordo tonlarının hâkim olduğu şifon abiye elbise, moda dünyasının da gündemindeydi.

Ralph Lauren imzası taşıyan ve 6.600 euro (yaklaşık 319 bin 374 TL) değerindeki "Cressida Çiçekli Şifon Abiye Elbise", tam anlamıyla gotik romantizmin modern bir yorumu olarak değerlendiriliyor. Amerika merkezli ünlü moda markasının bu özel tasarımı, ipek şifon kumaşı, fırfır yakası ve bel kısmını vurgulayan özel deri kemeriyle (785 euro — yaklaşık 37 bin 988 TL) hem güçlü hem de zarif bir görünüm sunuyor.

Cannes'daki kırmızı halıda güçlü bir duruş sergileyen Özdemir, gotik romantizmi sofistike bir zarafetle harmanladı. Sosyal medyada binlerce beğeni alan kareleriyle uluslararası basında "Cannes'ın en şık isimlerinden biri" olarak anıldı.