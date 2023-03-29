Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor mu? Eser Yenenler konuştu: Evlilikleri gayet güzel

Geçtiğimiz sene nikah masasına oturan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in evliliğinde kara bulutlar dolaşmaya başladı. Evliliklerinde ilk krizi yaşayan ve kısa sürede toparlayan çiftle ilgili konuşan yakın arkadaşları Eser Yenenler, Bence aralarında hiç bir sorun yok. Evlilikleri gayet güzel gidiyor" dedi.

Ünlü komedyen Eser Yenenler, önceki akşam Etiler'de objektiflere takıldı. Komedyen, yakın arkadaşı Oğuzhan Koç'un son günlerde Demet Özdemir ile evlilik hayatıyla ilgili yaşadığı sıkıntılara cevap verdi.

"EVLİLİKLERİ GÜZEL GİDİYOR"

Yenenler, yakın arkadaşı Oğuzhan Koç'un son günlerde Demet Özdemir ile evlilik hayatıyla ilgili yaşadığı sıkıntıların hatırlatılması üzerine, "Oğuzhan benim kardeşim. Onların çok üzerine gidiliyor. Bence aralarında hiç bir sorun yok. Evlilikleri gayet güzel gidiyor" diye konuştu.

"DEPREM BÖLGESİNİ UNUTMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Eşi Berfu Yenenler ile sahnede yaptığı gösteri çok konuşulan oyuncu, "Oyun çok güzel gidiyor. İnsanlar karı koca sahnede olmayı enteresan buldular. Hem de oyun çok güzel oldu. Eşimle bu tarz işleri seviyoruz. Ama evde bir skeci çekmek için bile 900 lira verince, benim de tadım kaçmadı değil" dedi.

Eşi ile geçtiğimiz günlerde deprem bölgesine giden oyuncu, "Çok zordu. Unutmamamız gereken bir olay. Bir elimizden geldiğince yardımlarımızı yapıyoruz ama konu gerçekten çok büyük. Toparlanması baya zaman alacak" dedi.