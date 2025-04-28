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Demet Özdemir'den Müzik Düeti: Hayranlardan Albüm Çağrısı

Demet Özdemir'den Müzik Düeti: Hayranlardan Albüm Çağrısı
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Kanal D'nin dizisi Eşref Rüya'da Nisan karakterini canlandıran Demet Özdemir, son bölümdeki performansıyla dikkat çekti. Özdemir, şarkıcı Afra ile birlikte 'Şimdi Böyle Biriymiş' şarkısını kaydetti. Performans sonrası hayranlarından albüm yapması yönünde çağrılar geldi.

KANAL D'nin iddialı dizisi Eşref Rüya; sürükleyici öyküsü, oyunculuk performansları ve prodüksiyon kalitesiyle olduğu kadar Demet Özdemir'in şarkılarıyla da gündem olmaya devam ediyor. Dizide şarkıcı Nisan karakterine hayat veren Özdemir, Sertab Erener'in 'Rüya'sı ve Sezen Aksu'nun 'Küçüğüm'ü ile başladığı şarkı listesine son bölümde 'Şimdi Böyle Biriymiş' ile rap'i eklemiş, performansı büyük beğeni toplamıştı. Şarkıcılara taş çıkaran performansıyla göz kamaştıran Özdemir'den düet sürprizi geldi. Başarılı oyuncu, şarkının orijinal kaydı için müzik dünyasının son dönemdeki popüler isimlerinden Afra ile stüdyoya girdi.

DEMET'E ALBÜM ÇAĞRISI

Şarkıcı Afra, sözü ve müziği kendisine ait olan 'Şimdi Böyle Biriymiş'in Demet Özdemir ile stüdyo kaydı sırasında çekilen eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Gönderisine, "En başından beri desteğini ve güzel dileklerini benden esirgemeyen bal kalpli Demet'e ve tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum" notunu düştü. Şarkı Youtube'da yayınlanır yayınlanmaz 300 bin görüntülenme, binlerce beğeni ve yorum aldı. Demet Özdemir'in vokal performansındaki başarısı sonrası hayranları ünlü oyuncuya albüm yapması çağrısında bulundu.

Eşref Rüya her çarşamba yeni bölümleriyle Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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