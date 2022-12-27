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Demet Akbağ... DİZİNDEN AMELİYAT OLDU!

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Demet Akbağ... DİZİNDEN AMELİYAT OLDU!

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı 'Aydınlıkevler' tiyatro oyunuyla 15 yıl sonra sahnelere dönen Demet Akbağ, ameliyat masasına yattı. Dizinden operasyon geçiren Emel Müftüoğlu yalnız bırakmadı.

'Aydınlıkevler' tiyatro oyunuyla izleyici karşısına çıkan Demet Akbağ, ameliyat oldu.

Durumu iyi olan Akbağ'ı dostu Emel Müftüoğlu yalnız bırakmadı.

Hastane odasından Akbağ ile çektirdiği kareyi paylaşan şarkıcı, "Canımcım birazdan dizinden ameliyata girecek.

Yarın da koşu yarışına katılacağız beraber..." notunu düştü.

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Kısa süre önce bir yayına katılan Akbağ ekranlara dönme konusunda şunları söylemişti:

"Tabii ki bazı projeler geliyor ama uzun metrajlı televizyon dizisi yapmam diye düşünüyorum çünkü çok zor.

İştahlandıran bir rol gelirse bilemem, büyük konuşmamak da lazım."

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Emel Müftüoğlu Demet Akbağ Magazin Haberler

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