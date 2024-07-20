Demet Akalın ve Seren Serengil arasında mayo tartışması! İki ünlü isim birbirine girdi

Demet Akalın, 25 Temmuz'da çıkaracağı Aferin Bana isimli şarkısı için beyaz bir mayoyla kamera karşısına geçti. Sarı saçlarıyla ve zayıflığıyla dikkat çeken Akalın'ı kendisine benzeten Seren Serengil'in çıkışı tartışmanın fitilini ateşledi.

Akalın'ın giydiği mayoyu daha önce kendisi giyen Serengil fotoğrafları birleştirerek "Yukarıdakilerden hangisi Demet Akalın hangisi Seren Serengil. Günün kaosu. Ben olmazsam şu magazin olmuyor, içerik bulamıyorlar. Başkası olma kendin ol öyle çok daha güzelsin" dedi. Serengil'in sözlerine sinirlenen Demet Akalın'dan yorum gecikmedi. Çekimde giydiği mayoyu yıllar önce Seren Serengil'in kendisine gönderdiği söyleyen Akalın "İnanılır gibi değilsin gerçekten. Sen bu değilsin. Yıllar önce bana gönderdiğin mayo serisi ve çok da soruldu. 'Arkadaşıma çok yakışmış' de geç. Gerçekten seren bu değil. Sen her zaman bana 'Zayıfla, iyi ol' derdin. Arkadaşlık dostluk bu değil, günah yıllara" ifadelerini kullandı.