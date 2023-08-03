Demet Akalın, Umut Evirgen'in Alina Boz'a olan bakışına takıldı: Bundan sonraki kızı düşünüyor
Magazin Haberleri
Demet Akalın, Alina Boz'un sevgilisi Umut Evirgen'le olan pozuna bomba bir yorum yaptı. Akalın "Çocuk bundan sonraki kızı düşünüyor bakarken bile" yorumunda bulundu.
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve gündemi yakından takip eden Demet Akalın Alina Boz ve Umut Evirgen'in pozuna yaptığı yorumla olay oldu.
Alina Boz ve Umut Evirgen'in sürpriz aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Aşk defteri kabarık olan Umut Evirgen ve Mithat Can Özer'den ayrılan Alina Boz'un birlikte olmasını birçok ünlü isim şaşkınla karşıladı.
Alina Boz şu sıralar tatilde olduğu sevgilisiyle romantik kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun ilanı aşk pozuna Demet Akalın'dan bomba yorum geldi.
Akalın, çapkınlığı ile dillere düşen Umut Evirgen'in güzel oyuncuya bakışına "Çocuk bundan sonraki kızı düşünüyor bakarken bile" yorumunu yaptı. Akalın'ın yorumu 3 binden fazla beğeni aldı. Birçok kişi Demet Akalın'a hak verdi.