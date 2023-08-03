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Demet Akalın, Umut Evirgen'in Alina Boz'a olan bakışına takıldı: Bundan sonraki kızı düşünüyor

Magazin Haberleri

Demet Akalın, Alina Boz'un sevgilisi Umut Evirgen'le olan pozuna bomba bir yorum yaptı. Akalın "Çocuk bundan sonraki kızı düşünüyor bakarken bile" yorumunda bulundu.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve gündemi yakından takip eden Demet Akalın Alina Boz ve Umut Evirgen'in pozuna yaptığı yorumla olay oldu.

Alina Boz ve Umut Evirgen'in sürpriz aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Aşk defteri kabarık olan Umut Evirgen ve Mithat Can Özer'den ayrılan Alina Boz'un birlikte olmasını birçok ünlü isim şaşkınla karşıladı.

Demet Akalın, Umut Evirgen'in Alina Boz'a bakışına takıldı: Bundan sonraki kızı düşünüyor

Alina Boz şu sıralar tatilde olduğu sevgilisiyle romantik kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun ilanı aşk pozuna Demet Akalın'dan bomba yorum geldi.

Demet Akalın, Umut Evirgen'in Alina Boz'a bakışına takıldı: Bundan sonraki kızı düşünüyor

Akalın, çapkınlığı ile dillere düşen Umut Evirgen'in güzel oyuncuya bakışına "Çocuk bundan sonraki kızı düşünüyor bakarken bile" yorumunu yaptı. Akalın'ın yorumu 3 binden fazla beğeni aldı. Birçok kişi Demet Akalın'a hak verdi.

Demet Akalın, Umut Evirgen'in Alina Boz'a bakışına takıldı: Bundan sonraki kızı düşünüyor

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Umut Evirgen Demet Akalın Alina Boz Magazin Haberler

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