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Demet Akalın, ses tellerindeki kistten dolayı ameliyat oldu

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Ünlü şarkıcı Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle ameliyat oldu. Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren ünlü şarkıcı "İyiyim Allah razı olsun tüm mesaj atanlardan" dedi.

Ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yatan Demet Akalın sağlık durumunun iyi olduğunu sevenlerine duyurdu.

SES TELLERİNDEN AMELİYAT OLDU

Hafta içi her gün Demet ve Jess'le Gel Konuşalım programını sunan Demet Akalın ses telindeki kist nedeniyle ameliyat oldu. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Demet Akalın, ses tellerindeki kistten dolayı ameliyat oldu

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Hasta yatağından pozunu yayınlayan Akalın "İyiyim Allah razı olsun tüm mesaj atanlardan" notuyla kendisini merak edip mesaj atanlara teşekkür etti.

Demet Akalın, ses tellerindeki kistten dolayı ameliyat oldu

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Demet Akalın Ameliyat Magazin Haberler

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