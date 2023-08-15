Demet Akalın, köpeğe tecavüz ettiği iddia edilen adama öfke kustu

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Şanlıurfa'da köpeğe tecavüz ettiği ileri sürülen yaşlı adama öfke kustu. Sosyal medyada yayınlanan görüntü için yorum yapan şarkıcı "S.... kopsun" dedi.

Şanlıurfa'da kimliği belirsiz yaşlı bir kişinin köpeğe tecavüz ettiği ileri sürüldü. Bir vatandaş tarafından görüntülenen olay, kısa sürede sosyal medyada tepki çekerken Demet Akalın da sessiz kalmadı. Yaşlı adama ateş püsküren şarkıcı "S... kopsun" ifadelerini kullandı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Şanlıurfa Ceylanpınar ilçesi kırsalında yaşlı bir adamın ormanda köpeğe tecavüz ettiği iddia edildi. Üstünü giyinirken bir vatandaş tarafından görüntülenen adam sessiz kaldı. Kendisini görüntüleyen kişi tarafından emniyet güçlerine götürülmek istenirken yaşlı adamın uzaklaşmaya çalıştığı görüldü.Kariyerinin yanı sıra gündeme dair yorumlarıyla dikkat çeken Demet Akalın da yaşanan duruma tepki gösterdi.