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Demet Akalın'ın kızı Hira'nın el bilekleri kırıldı

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Ünlü şarkıcı Demet Akalın ve Okan Kurt'un kızları Hira Kurt, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları sırasında talihsiz bir kaza geçirdi. 10 yaşındaki Hira'nın ters takla atarken iki el bileği birden kırıldı. Tatil için Paris'te olan Akalın, haberi alır almaz İstanbul'a döndü. Akalın, önümüzdeki günlerde kızı Hira adına Siirt'e okul içine park yaptıracağını duyurdu.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın kızı Hira, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları esnasında görünmez bir kaza yaşadı. Demet Akalın ile Okan Kurt'un kızının el bilekleri kırıldı.

APAR TOPAR İSTANBUL'A DÖNDÜ

Tatil için Paris'te olan Akalın, haberi alır almaz apar topar İstanbul'a döndü. Demet Akalın önümüzdeki günlerde kızı Hira adına Siirt'e okul içine park yaptıracağını duyurdu.

Demet Akalın'ın kızı Hira'nın el bilekleri kırıldı
Kaynak: Haberler.com / Magazin

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Yorumlar (2)

FONCUSAVAR:

Neyse Paris Taili bitsin sonra memleket aç paylaşımları yapar artık.

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necip baykara:

ne yapalım şimdi yani her yerde katliam var tamam anladık Allah şifa versin çocuk üzülüyoruz ama bunu haber yapmaya hakkınız yok bu biizi ilgilendiren bir konu değil tamam mı lutfen kaydadeger şeyleri haber yapın

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