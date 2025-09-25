Demet Akalın'dan eğitim takvimine tepki

Sosyal medya sayfasından yaptığı sivri çıkışlarla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın, bu kez de okulların kapanma tarihini ve ara tatil düzenlemesini hedef aldı.

Kızı Hira'nın eğitimiyle yakından ilgilenen Akalın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvimi doğru bulmadığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı, "Ara tatiller çocukları aptal edio!!! Kapanış yaz sonu yapın, erken olmuş haziran sonu! Kim yapıyor bu düzenlemeleri ya, saçma sapan..." Şarkıcı, özellikle Haziran sıcağında çocukların ders çalışmakta zorlandığını, okullarda bunaldığını dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre öğrenciler Kasım ve Mart aylarında iki ara tatil yapacak, Ocak ayında yarıyıl tatiline girecek ve dersler 26 Haziran'da sona erecek. Ancak Akalın, yaz tatilinin bu kadar geç başlamasının öğrenciler açısından verimsiz olduğunu dile getirdi.

