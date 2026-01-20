Demet Akalın'dan dikkat çeken yeşil pasaport sitemi: 30. yılımız, biz neden alamıyoruz?

Özel hayatı ve açıklamalarıyla magazin gündeminin sevilen isimlerinden Demet Akalın, mühendis ve mimarlar gibi çeşitli meslek gruplarına yeşil pasaport verilmesi yönündeki haberlerin ardından sosyal medya üzerinden sanatçılar için de benzer bir hak talep etti.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Demet Akalın, bazı meslek gruplarına yeşil pasaport verilmesi için TBMM'ye sunulan kanun tekliflerini içeren bir haberi paylaşarak sanat dünyasının beklentilerini dile getirdi.

"30. YILIMIZI KUTLUYORUZ, BİZİM HAKKIMIZ DEĞİL Mİ?"

Akalın, yaptığı paylaşımda sanatçıların toplumsal olaylardaki öncü rolüne ve mesleki kıdemlerine vurgu yaparak "Biz sanatçılar 30. yılımızı kutluyoruz, tüm sosyal sorumluluk işlerinde başı çekiyoruz. Biz neden yeşil pasaport alamıyoruz?" ifadelerini kullandı.

MESLEK GRUPLARINA YEŞİL PASAPORT GÜNDEMDE

Demet Akalın'ın bu çıkışı, son dönemde mühendis ve mimarlar ile pilot ve kabin ekiplerine yeşil pasaport (hususi damgalı pasaport) hakkı tanınmasını öngören yasa tekliflerinin Meclis gündemine gelmesinin ardından geldi.

* Yeni Düzenlemeler: Meclis'e sunulan tekliflerde, mesleğinde en az 15 yıl kıdemi olan mühendis ve mimarlara vizesiz seyahat imkanı tanınması planlanıyor.

* Mevcut Durum: Şu anki yasaya göre yeşil pasaport; belirli dereceye ulaşmış devlet memurlarına, eski milletvekillerine, belediye başkanlarına, devlet sporcularına ve belirli şartları taşıyan ihracatçılara veriliyor.