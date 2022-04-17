Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müzik yasağının kaldırılmasını rica etti - Haberler

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Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müzik yasağının kaldırılmasını rica etti

Haberler.com - Emre İliksiz - Magazin
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Dolmabahçe Sarayı'ndaki iftar programında bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçtiğimiz yıl koronavirüs kapsamında hayata geçirilen saat gece 12'den sonraki canlı müzik yasağının kaldırılmasıyla ilgili ricada bulundu. Sosyal medyadaki açıklamasında Akalın, "Hatta kendisi Kültür Bakanımızı yanına çağırdı. Çalışmaya başlayacaklarının sözünü aldım" dedi.

Koronavirüs salgını kapsamında geçtiğimiz yıl devreye sokulan yasaklardan bir tanesi de saat gece 12'den sonra canlı müzik yapılamamasıydı. Ancak pandeminin etkisini yitirmesinin ardından pek çok yasak kaldırırken, müzik yasağının devam etmesine sanatçılar tepkiliydi.

Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, pek çok sanatçı ve müzisyenle iftar programında bir araya geldi. Davete Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Coşkun Sabah, Demet Akalın, Hülya Avşar, Yavuz Bingöl, Umut Akyürek, Müşerref Akay, Yonca Evcimik, Ahmet Selçuk İlkan, Tamer Karadağlı, Metin Şentürk, Gamze Özçelik, Şafak Sezer ve Alişan gibi ünlü isimler katıldı.

Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müzik yasağının kaldırılmasını rica etti

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan şarkıcı Cenk Eren, "Sayın Cumhurbaşkanımızın iftar davetine katılan değerli sanatçılarımız müzik yasağını gündeme getirdiler mi acaba? Bilgilendirirlerse bizleri, memnun oluruz." ifadelerini kullandı.

Davete katılan isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, bu paylaşıma yanıt vererek, "Bilgilendireyim... Elbette... belki kimse cesaret edememiştir ama ben tüm müzisyenler adına rica ettim söyledim." dedi.

Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müzik yasağının kaldırılmasını rica etti

Açıklamalarının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u yanına çağırdığını ifade eden Akalın, "Hatta kendisi Kültür Bakanımızı yanına çağırdı. Çalışmaya başlayacaklarının sözünü aldım… Bekleyeceğiz, saygılar Cenk Bey" dedi.

Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müzik yasağının kaldırılmasını rica etti

Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müzik yasağının kaldırılmasını rica etti

Haberler.com / Emre İliksiz - Magazin

Recep Tayyip Erdoğan, Demet Akalın, İftar, Magazin, Haberler

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