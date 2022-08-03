Demet Akalın bu videoyu mutlaka izlemeli! Neşet Ertaş, konserde terini silen görevlinin elini öpmüştü - Haberler

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Demet Akalın bu videoyu mutlaka izlemeli! Neşet Ertaş, konserde terini silen görevlinin elini öpmüştü

Demet Akalın'ın bir konser sırasında sahnede kendisine getirilen içkiyi garsonun başından aşağı dökmesi, büyük usta Neşat Ertaş'ın konserinde terini silen bir görevlinin elini öptüğü anlara ilişkin görüntüyü akıllara getirdi. Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran video için "Bu görüntüleri Demet Akalın mutlaka izlemeli" şeklinde yorumlar yapılıyor.

 - Güncelleme:

Sahne aldığı bir mekanda kendisine ikram edilen içkiyi garsonun başından aşağı döken Demet Akalın'a yönelik tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. Olayın yankıları sürerken yıllar önce çekilen bir görüntü tartışmayı başka bir boyuta taşıdı.

TERİNİ SİLEN GÖREVLİNİN ELİNİ ÖPTÜ

Bahsi geçen görüntüde başroldeki isim "Bozkırın Tezenesi" olarak tanınan Neşet Ertaş...Büyük usta, bir konseri sırasında aşırı sıcaktan bunalınca nazikçe sahne arkasındaki görevlilerden peçete istiyor. O esnada sahneye fırlayan bir görevli, Neşet Ertaş'ın terini silmeye başlıyor. Peçeteyi görevlinin elinden almaya çalışan Ertaş, bunda pek de başarılı olamıyor. O esnada insani değeri, saygıyı ve sevgiyi göstermek isteyen usta sanatçı, terini silen kişinin elini öpüyor.

YENİDEN GÜNDEM OLDU

İşte yıllar önce çekilen bu görüntü Demet Akalın'ın garsona yaptıkları yüzünden bir kez daha gündem oldu. Kısa sürede sosyal medyada çok sayıda paylaşım alan video için "Demet bunu mutlaka izlemeli" yorumları yapılıyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Magazin

Demet Akalın Neşet Ertaş Magazin Haberler

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Yorumlar (3)

özgür :

DEMET Mİ SANATÇI O SADECE ŞARKICI, NEŞET ERTAŞ' LA KIYASLANAMAZ ZATEN DE İNSANLIK GÖRSÜN İŞTE

Cevap Yaz 0 49 Yayından Kaldır
Ahmet ÇALIŞKAN:

Kimi insan sanatı ve kişiliği ile sanatçıdır, Kimi de de de

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Hek Tor:

Sanatçının sanatı tavrındadır, ne sesinde ne sazında ne de kasında... İpini kopartan sanatçıyım diye dolaşıyor, aslında hepsi birer zanaatçıdırlar.

Cevap Yaz 0 65 Yayından Kaldır
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