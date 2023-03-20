Demans teşhisi konulan Bruce Willis'e doğum günü sürprizi! Şarkı söylediği anlar herkesi gülümsetti

"Altıncı His", "Zor Ölüm" ve "Ucuz Roman" gibi dizi ve filmlerle tanınan dünyaca ünlü oyuncu Bruce Willis'e demans teşhisi konuldu. Sağlık sorunlarıyla sevenlerini üzen usta oyuncu, doğum gününde unutulmadı.

"BUGÜNÜ KUTLAYABİLDİĞİMİC İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Demi Moore Instagram hesabından Bruce Willis'in "Mutlu Yıllar" şarkısına eşlik ettiği anları paylaştı. Demi Moore paylaşımında "Mutlu yıllar, BW! Bugün seni kutlayabildiğimiz için çok mutluyum. Seni ve ailemizi seviyorum. Sevgi ve sıcak dilekler için herkese teşekkür ederim. Hepimiz bu güzel dilekleri hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

"HASTALIĞININ TEDAVİSİ YOK"

Bruce Willis'in ailesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, afazi rahatsızlığı ilerleyen aktöre frontotemporal demans (FTD) teşhisi konulduğu, ünlü oyuncunun iletişim kurma yeteneğini önemli ölçüde engellendiği söylenmişti. Açıklamada, "Bugün hastalığın tedavisi yok. Önümüzdeki yıllarda bu gerçeğin değişebileceğini umuyoruz. Bruce'un durumu ilerledikçe, medyanın ilgisinin çok daha fazla farkındalık ve araştırma gerektiren bu hastalığa ışık tutmaya odaklanabileceğini umuyoruz" ifadeleri yer verilmişti.