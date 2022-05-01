Dekolte Tartışmalarından Midem Bulandı

Ece Seçkin önceki gün Bebek'te aracını beklerken görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan başarılı oyuncu son reklam filminden alacağı ücret ile ilgili basına yansıyan haberleri hatırlatan muhabirlere " Arkadaşlar güzel bir işbirliği oldu benim için. Reklam teklifi geldikten sonra beni en çok heyecanlandıran kısmı reklamın müziğinin sözünü ve bestesini kendim hazırlayacak olmamdı" dedi.

Muhabirlerin "Ece Hanım hazır mobilya reklamında oynamışken evi yenilettiniz mi?"sorusuna başarılı şarkıcı "Evi yenileteceğim ama anlaşma yaptığım mobilya firmasına değil bunu kendim yapacağım . Ben utanırım öyle şeyler istemekten ama sağ olsunlar beni çok şımartıyorlar ve bir dediğim iki olmuyor. " diyerek cevap verdi. Amacının Hülya Avşar'ın reklam yüzü olduğu mobilya firmasındaki rekorunu geçmek olduğunu söyleyen Seçkin (gülerek) firma ile uzun soluklu bir işbirliği hedeflediğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde reklam filmi anlaşmasından aldığı rakamın ısrarla sorulması üzerine Seçkin "Fiyat ile ilgili bir şey söylemem doğru olmaz ama 1'den fazla 2'den az (milyon) demekle yetindi.

Yaz aylarında kendisini yoğun bir konser temposunun beklediğini de söyleyen güzel şarkıcı " İnanılmaz bir konser tempom başlıyor . Buraya da kıyafet provası için geldim ve bu sene elbise yetiştiremiyeceğim çok şükür."dedi.

ÇAĞRI BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR

Çiçekleri soran muhabirlere Seçkin "Çiçeklerim Çağrı'dan geldi. Terziye çiçek yolluyor adam ..Çağrı kulise,terziye, gittiğim her yere çiçek yollar. Çok mutlu ediyor beni." dedi. Yaz için tatil planının olduğunu da söyleyen güzel şarkıcı "2-3 gün de olsa tatil planım var. Yalnız Çağrı'nın korkulu rüyası oldunuz. Göbeğimi çekerler diye suya girip, çıkar çıkmaz üstünü giyiyor ama sayenizde spora başladı. Teşekkür ediyorum size." dedi.

MİDEM BULANDI

Son zamanlardaki kıyafet tartışmaları için konuşan Seçkin " Alişan'ın haberini okudum.Çok doğru söylemiş .Burası demokratik bir ülke.Herkes istediğini giyebilir. O kadar uzun zamandır bunu konuşuyoruz ki artık konu değişik yerlere gitmeye başladı. Ben de dekolte giyiyorum giyeni de destekliyorum . Çizgiyi aştı yorumlar. Midem bulandı. Eleştiren kişilere de saygı duyuyorum kimisi anne ben anne olmadığım için o gözle bakamıyorum belki ama izletme o zaman. Bu konunun özeti şu kim ne giyiyorsa giysin kim kimin konserine gitmek istiyorsa gitsin .Kimseye zorla bir şey izletmiyoruz ."dedi. Muhabirlerin "Dekolteyi eleştiren kişiler ile aynı projede yer alır mısınız.?"sorusuna güzel şarkıcı "Neden olmayayım!Politik olmak için söylemiyorum bunu. Onun görüşüne de saygı duyuyorum ama et parçası falan bunlar çok ayıp, çok tatsız ve çok talihsiz açıklamalar." dedi.

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