Deha'nın Karga'sı Taner Rumeli 13 yıllık aşkıyla dünyaevine girdi

Deha dizisinde hayat verdiği 'Karga' karakteriyle akıllara kazınan ve Afilli Aşk ve Baba dizilerindeki başarılı performansıyla tanınan oyuncu Taner Rumeli, özel hayatındaki mutlu gelişmeyle gündemde. Rumeli, 13 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Ceyda Aşık ile geçtiğimiz nisan ayında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Nişanın ardından Tekirdağ'da düzenlenen kına gecesiyle hazırlıklarını sürdüren çift, dün akşam yapılan düğünle dünyaevine girdi.

Kına ve düğün töreninde dostları çifti yalnız bırakmadı. Hem ailelerinin hem de yakın arkadaşlarının katıldığı gecede keyifli anlar yaşandı. Rumeli ve Aşık'ın mutluluğu objektiflere yansıdı.