Deha'nın Karga'sı Taner Rumeli 13 yıllık aşkıyla dünyaevine girdi

Deha'nın Karga'sı Taner Rumeli 13 yıllık aşkıyla dünyaevine girdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Deha'nın Karga'sı Taner Rumeli 13 yıllık aşkıyla dünyaevine girdi
Haber Videosu

Deha, Afilli Aşk ve Baba dizilerindeki performansıyla tanınan oyuncu Taner Rumeli, 13 yıldır birlikte olduğu Ceyda Aşık'la geçtiğimiz nisan ayında nişanlanmıştı. Ünlü çift, dün akşam Tekirdağ'da yapılan düğün töreniyle mutluluğa 'evet' dedi."

Deha dizisinde hayat verdiği 'Karga' karakteriyle akıllara kazınan ve Afilli Aşk ve Baba dizilerindeki başarılı performansıyla tanınan oyuncu Taner Rumeli, özel hayatındaki mutlu gelişmeyle gündemde. Rumeli, 13 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Ceyda Aşık ile geçtiğimiz nisan ayında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Deha'nın Karga'sı Taner Rumeli 13 yıllık aşkıyla dünyaevine girdi

Nişanın ardından Tekirdağ'da düzenlenen kına gecesiyle hazırlıklarını sürdüren çift, dün akşam yapılan düğünle dünyaevine girdi.

Deha'nın Karga'sı Taner Rumeli 13 yıllık aşkıyla dünyaevine girdi

Kına ve düğün töreninde dostları çifti yalnız bırakmadı. Hem ailelerinin hem de yakın arkadaşlarının katıldığı gecede keyifli anlar yaşandı. Rumeli ve Aşık'ın mutluluğu objektiflere yansıdı.

Deha'nın Karga'sı Taner Rumeli 13 yıllık aşkıyla dünyaevine girdi

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Jrokez'in ölümünün ardından Eldorina hedef oldu: Ölüm ve tecavüz tehdidi aldım

Gözyaşları içinde isyan etti: Ölüm ve tecavüz tehdidi alıyorum
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOZYOLDAS 23:

13 yıllık zinanın ardından resmi zina başlasın. Medeniyetçiler yorum yazın. Ama yazarken dikkat edin düşünün sizin ananız babanızda böyle evlenmiş ise saldırın yorumda

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasann hasann:

Neden hep kafanız milletin 2 bacak arasında? başka derdiniz mi yok mu kardeşim. ülkede yolsuzluk, hırsızlık, taciz, tecavvüz, cinayetler artarken bu mu yani sizin kafanız.

yanıt3
yanıt1
Haber YorumlarıTem 34 Ekspres:

Kardeş güzel diyonda belki dini nikahını kıymıştır.Hüsnü zan yapsak günahına girmesek

yanıt2
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pınar Altuğ'dan 'trafik kazasında öldü' iddiasına sert tepki

Hakkında çıkan haber sonrası adeta deliye döndü
İhale yoluyla aldığı dairenin içine girince şoke oldu: Gerçekten çok üzücü

İhale yoluyla aldığı dairenin içine girince şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.