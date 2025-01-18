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Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor

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Show Tv'nin sevilen dizisi Deha, beklenmedik bir ayrılık haberiyle gündeme geldi. Dizinin kadın başrol oyuncusu Ahsen Eroğlu'nun ayrılacağı öğrenildi.

Ay Yapım imzalı iddialı dizi Deha'da şaşırtıcı bir ayrılık yaşanıyor. Dizinin ana karakteri Esme'ye hayat veren Ahsen Eroğlu'nun ekibe veda edeceği haberleri izleyicinin tepkisini çekti.

Yönetmenliğini Umut Aral'ın üstlendiği, senaryosunu Damla Serim'in kaleme aldığı, Ay Yapım imzalı ' Deha' dizisi hem senaryosu hem de başarılı oyunculuk performansları nedeniyle ilk bölümünden beri seyirci tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi bulunan diziden kötü bir haber geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin senaryosunda değişikliğe gidilecek ve dizide Esme karakterini canlandıran Ahsen Eroğlu ekibe veda edecek.

Ahsen Eroğlu'nun diziden ayrılacağını duyan izleyiciler ise tepki gösterdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı, "Biz diziyi onun için izliyorduk", "Ahsen'siz Deha olmaz" gibi yorumlarda bulundu.

Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

mafya dizisi kötü örnek gençlere bence final yapmalı

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıTaş:

Ulan hep aynı sahtekar baba sürekli en yakınındakileri öpüyor her 5 bölümde aynı şeyler tekrar tekrar, Osman gibi al sana Moğollar geri geldi,, Moğollar biter Kara’si bey başlar ooffff sırf dizi sürsün diye aynı şey bin kere tekrar

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıAli Yurt:

Kuruluş osmandada oyuncunlar hiç yaşlanmiyor

Yorum Beğen9
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Haber YorumlarıSencer:

Ahsen gider mahsen gelir sıkıntı yok süper dizi ??

Yorum Beğen1
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