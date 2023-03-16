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Defne Samyeli, Çağrı Telkıvıran'la aşk yaşadığı iddiasını yalanladı

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Defne Samyeli, Çağrı Telkıvıran'la aşk yaşadığı iddiasını yalanladı

Önceki akşam müzisyen Çağrı Telkıvan ile bir mekandan çıkarken görüntülenen ve aynı araca binmelerine rağmen aşk iddiasını cevapsız bırakan Defne Samyeli, sessizliğini bozdu. Etiler'de görüntülenen Samyel, Telkıvıran ile aşk iddiasını yalanlayarak "Arkadaşız, stüdyoda iş yapıyoruz. Gizemli bir şey varmış ve yakalanıyormuşuz gibi lanse edilmesinden rahatsızlık duyuyorum" dedi.

Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Arkadaşlarıyla birlikte bir mekanda oturan Defne Samyeli, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şan dersine gittiğini belirten Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülendiği müzisyen Çağrı Telkıvıran ile arkadaş oldukların ifade etti.

"ARKADAŞIZ, STÜDYODA İŞ YAPIYORUZ"

Aşk haberlerini kesin bir dille yalanlayarak bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Defne Samyeli, "Çağrı benim arkadaşım. Stüdyoda iş yapıyoruz. Sanki çok gizemli bir şey varmış, yakalanıyormuşuz gibi lanse edilmesinden rahatsızlık duyuyorum. Çünkü böyle bir şey zaten yok. Saklanılan bir durum da yok. Birlikte şarkı yapıyoruz" diye konuştu.

Defne Samyeli, Çağrı Telkıvıran'la aşk yaşadığı iddiasını yalanladı

Defne Samyeli, Çağrı Telkıvıran'la aşk yaşadığı iddiasını yalanladı

Defne Samyeli, Çağrı Telkıvıran'la aşk yaşadığı iddiasını yalanladı

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Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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