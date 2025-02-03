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Defne Joy Foster'ı ölümünün 14. yılında andılar: Keşke zaman daha cömert olabilseydi

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Sihirli Annem dizisindeki 'Eda' karakteriyle büyük bir üne kavuşan Defne Joy Foster, ölümünün 14. yılında anıldı. Dizideki rol arkadaşları İnci Türkay, Jess Molho ve Gizem Güven, sosyal medya hesaplarından yaptıkları duygu dolu paylaşımlarla Foster'a duydukları özlemi dile getirdi.

Defne Joy Foster, ölümünün 14. yılında Sihirli Annem'deki rol arkadaşları tarafından anıldı. Dostları, Foster için her sene paylaşım yapıyor.

Sihirli Annem dizisinde Eda karakterine hayat veren ünlü oyuncu Defne Joy Foster, 2011 yılında astım krizine bağlı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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Foster'ın dizideki rol arkadaşları İnci Türkay, Jess Molho, Jennifer Boyner, Gizem Güven, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak ölümünün 14. yılında oyuncuyu andı.

İNCİ TÜRKAY

"Defne'ciğim"

Defne Joy Foster'ı ölümünün 14. yılında andılar: Keşke zaman daha cömert olabilseydi

JESS MOLHO

"Defne Joy Foster, özlendin"

Defne Joy Foster'ı ölümünün 14. yılında andılar: Keşke zaman daha cömert olabilseydi

JENNIFER BOYNER

"Keşke zaman daha cömert olabilseydi"

Defne Joy Foster'ı ölümünün 14. yılında andılar: Keşke zaman daha cömert olabilseydi

ZEYNEP ÖZKAYA

"Canım Defne ablam bugün Gizemle bir kere daha andık seni. Her zaman kalbimizde ve bizimlesin. Işıklar içinde uyu"

Defne Joy Foster'ı ölümünün 14. yılında andılar: Keşke zaman daha cömert olabilseydi

GİZEM GÜVEN

"Çok özleniyorsun"

Defne Joy Foster'ı ölümünün 14. yılında andılar: Keşke zaman daha cömert olabilseydi
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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