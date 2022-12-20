Davut Güloğlu'ndan 'Cinsel ilişki bağımlılığı tedavisi gördün mü?' sorusuna net cevap

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan şarkıcı Davut Güloğlu, yıllardır konuşulan cinsel ilişki bağımlılığı için tedavi gördüğü iddiasına açıklık getirdi. Böyle bir tedavi görmediğini söyleyen şarkıcı, "Eski sevgilim Emel Müftüoğlu'na da sorabilirsiniz, bu yalan" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu Karadeniz müziğinin sevilen ismi Davut Güloğlu oldu. Emel Müftüoğlu ile yaşadığı ilişkiden bahseden şarkıcı, "Cinsel ilişki bağımlılığı için tedavi gördün mü?" sorusuna da cevap verdi.

"ANNE EKSİKLİĞİNDEN DOLAYI BÜYÜK KADINLARLA BİRLİKTE OLDUM"

Annesini çok erken yaşta kaybettiği için kendisinden yaşça büyük kadınlarla birlikte olduğunu söyleyen Güloğlu, "Anne eksikliğinden dolayı oldu. İlişkide sevilmek güzeldir. Benim bir de çocuk ruhum vardı, onlar da bunu iyi yapıyorlardı. Böyle büyük bir ilişkim de Emel Müftüoğlu ile olmuştu. Güzel de bir ilişkiydi. Emel'le dostluğumuz, arkadaşlığımız çok iyiydi. O dönem o 35 ben 27 yaşındaydım. Olgunluk derecesinde ondan çok şey öğrendim. Ünlendikten 6 ay sonra onu tanıdım ve konserler için birlikte dolaştık" dedi.

"CİNSEL İLİŞKİ BAĞIMLILIĞI TEDAVİSİ GÖRMEDİM"

Kalaycıoğlu'nun "Emel Müftüoğlu seni cinsel ilişki bağımlılığı nedeniyle doktora götürmüş. Böyle bir tedavi gördün mü?" sorusu üzerine sözlerine devam eden Güloğlu, "Hayır görmedim. Emel Müftüoğlu'na sorabilirsiniz. Bu bir yalan" ifadelerini kullandı.