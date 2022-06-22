David Beckham'dan oğullarına miras şartı! Kadına şiddet uygulamamaları için belge imzalattı
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Dünyaca ünlü yıldız David Beckham, oğullarına hayatlarına girecek hiçbir kadına psikolojik ve fiziksel şiddette bulunmayacaklarına dair belge imzalattı. Çocuklar anlaşmaya sadık kalmazlarsa babalarının servetinden yararlanamayacak.
Geçtiğimiz haftalar oğulları Brooklyn Beckham'ı evlendiren ve düğünün detayları günlerce konuşulan eski futbolcu David Beckham ve eşi Victoria Beckham, örnek bir davranışla gündeme geldi. David Beckham, dünyada artış gösteren kadına şiddete karşı oğullarına bir belge imzalattı.
KADINA ŞİDDET UYGULARLARSA MİRASTAN YARARLANAMAYACAKLAR
David Beckham, 3 oğluna hayatlarına giren hiçbir kadına psikolojik veya fiziksel şiddette bulunmayacaklarına dair bir belge imzalattı. Çocuklar, imzaladıkları belgeye uymadıkları takdirde gelecekte babalarının servetinden yararlanamayacak. Sosyal medyada gündem olan konunun ardından Beckham'a örnek davranışından dolayı takdir yağdı.