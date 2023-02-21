Danla Bilic'ten 'Gayet iyisiniz, bu süreci de hızlı atlatıyorsunuz' diyen muhabire tepki: Laf sokacağın son insan benim

Depremlerin ardından yaptığı yardım paylaşımlarıyla dikkat çeken Danla Bilic, dün akşam bir mekan çıkışı yanına gelerek "Gayet iyisiniz, bu süreci de hızlı atlatıyorsunuz" diyen muhabire tepki gösterdi. Sinirlenen Bilic, muhabire "Laf sokacağın son insan benim" yanıtını verdi. O anları Instagram hesabından yayınlayan Bilic "Sorumlulara uzatamayacağınız mikrofonları bize uzatıp ahkam kesmemeyi öğreneceksiniz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Danla Bilic, dün akşam bir mekandan çıkarken görüntülendi. Aracına binen Bilic, muhabirin sorularına tepki gösterdi.

MUHABİR: BU SÜRECİ HIZLI ATLATIYORSUNUZ

Danla Bilic'i karşısında gören muhabir, "Gayet iyisiniz, bu süreci de hızlı atlatıyorsunuz" dedi. Muhabirin tepkisine sinirlenen Bilic ise "Yardım etmekten başka yapabileceğim başka bir şey yok. Laf sokmana hiç gerek yoktu. Güzel bir proje için yemeğe geldik, depremi öğrenince de hemen kalktık. Laf sokacağın son insan benim. Teşekkür ederim" karşılığını verdi.

"SORUMLULARA UZATAMAYACAĞIN MİKROFONU BİZE UZATIP AHKAM KESMEYİN"

O anları Instagram hesabından paylaşan Danla Bilic, isyan ederek şu ifadeleri kullandı: "Röportajı Beyaz TV yayınlamadan ben yayınlayayım. Sorumlulara uzatamayacağınız mikrofonları bize uzatıp ahkam kesmemeyi öğreneceksiniz! Sırası değil demem gereken her şeye tam sırası diyorum unutmamak için. Bir tarafınız yiyorsa bu soruları muhatabına sorun bir işin ucundan tutmaya çalışan kimseye değil. Bu saatten sonra hiçbir şey eskisi gibi değil hele ki en küçüğünden en büyüğüne bizi ayırmaya bölmeye çalışan kimseye hiç değil."